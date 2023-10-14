محافظ المنوفية يتابع اصطفاف المعدات الهندسية للتأكد من جاهزيتها في حالات الطوارئ

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قيام الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بتنظيم اصطفاف ميداني لكافة المعدات والسيارات والآليات الهندسية كل في نطاقه لإجراء الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة اللازمة للمعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظي في أوقات الأزمات.

اصطفاف الآليات والمعدات في محافظة المنوفية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وأشار المحافظ إلى قيام اللجنة المشكلة بإشراف السكرتير العام وبرئاسة السكرتير العام المساعد بمواصلة جهودها في حصر وفحص الحالة الفنية لكافة المعدات الهندسية وتقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء كافة الملاحظات الخاصة بهذا الشأن، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية بالمتابعة الشخصية والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات للتأكد من جاهزيتها وصيانتها وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، موجها بضرورة أهمية التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة الأزمات

وأكد محافظ المنوفية أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية لمجابهة الأزمات والأحداث والمواقف الطارئة وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة و مؤمنة بشكل كامل.