10 معلومات عن مبادرة «أهل مصر» في محافظة أسوان.. برعاية من الرئيس السيسي

تستعد محافظة اسوان لاستقبال عدد كبير من شباب المحافظات الأخرى ضمن فعاليات مبادرة «أهل مصر» بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضايا الشبابية، وتوجيهاته المستمرة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات، وتعزيز مهارات الشباب، مع استغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر، وهو الذي يتماشى مع طموحات الدولة المصرية في إحداث نهضة تنموية حقيقية.

برنامج أهل مصر

وأوضح محافظ أسوان أن ذلك الاهتمام يتجسد في مواصلة واستكمال تنفيذ فعاليات البرنامج الرئاسي «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية «مرسى مطروح والوادى الجديد وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان».

وأضاف أنه سيتم تنفيذ المعسكرات الداخلية بأسوان خلال الفترة من 16 أكتوبر 2023، حتى 26 فبراير 2024 بالمدينة الشبابية بطريق السادات.

10 معلومات عن أهل مصر

وترصد الوطن 10 معلومات عن مبادرة «أهل مصر» التي تشهدها أسوان بمشاركة عدد من أبناء المحافظات الحدودية لتعزيز مهاراتهم إلى جانب عقد زيارات للمشروعات القومية والسياحية بالمحافظة.

1. تأتي المبادرة بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضايا الشبابية.

2. هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي لتسخير كافة القدرات والإمكانيات لدعم الشباب وتعزيز مهاراتهم.

3. تهدف هذه الجهود إلى استغلال طاقات الشباب الكامنة بشكل إيجابي ومثمر.

4. تلك الجهود تتوافق مع طموحات الدولة المصرية في إحداث نهضة تنموية حقيقية.

5. هناك برنامج رئاسي يعرف باسم أهل مصر يستهدف أبناء المحافظات الحدودية.

6. ستتم تنفيذ معسكرات داخلية في أسوان خلال الفترة من 16 أكتوبر 2023 حتى 26 فبراير 2024.

7. المشاركون في المعسكرات سيكونون من مراكز الشباب والإدارات الفرعية في عدة مناطق بأسوان.

8. ستشارك أيضًا القبائل العربية في المعسكرات بالتنسيق مع مكتب شؤون القبائل بالمخابرات الحربية.

9. سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات في المعسكرات، بما في ذلك زيارات ميدانية للمشروعات القومية والسياحية ومحاضرات تثقيفية.

10. ستشمل الزيارات المعالم السياحية في أسوان مثل متحف النوبة وجزيرة النباتات والقرية النوبية بغرب سهيل.