قصور الثقافة تجهز لختام ملتقى «أهل مصر» للمرأة بالعريش

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لتنظيم حفل ختام الملتقى الثقافي الـ 13 لثقافة وفنون المرأة للمحافظات الحدودية، المقام بقصر ثقافة العريش، ضمن مشروع «أهل مصر» تحت شعار «يهمنا الإنسان»، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات (فوق 18 سنة) من 6 محافظات، ومن المقرر أن يقام الحفل غدا بقصر ثقافة العريش.

تفاصيل حفل ختام ملتقى أهل مصر

وحسب بيان هيئة قصور الثقافة، يتضمن حفل الختام معرض خاصى بعرض إنتاج الورش التي تدرب عليها المشاركون طوال فترة الملتقى كما يشمل الحفل مجموعة من العروض الفنية، وعرض فيلم تسجيلي عن «أهل مصر»، إلى جانب تكريم المشاركين في الملتقى.

وتجرى اليوم تدريبات مكثفة بالورش الفنية والأدبية التي نظمتها الهيئة، ورشة صناعة الحلي التراثي، قامت خلالها د. سنية خضر بتعليم المشاركات كيفية صناعة عباءة وتطريزها.

تعليم المتدربات كيفية إنتاج المعلقات بالغرز المختلفة

ورشة الخيامية قدمها المدرب عماد عاشور لتعليم المتدربات كيفية إنتاج المعلقات بالغرز المختلفة، هذا إلى جانب عمل لوحات ومفارش، وحقائب بتصميمات وزخارف متنوعة، باستخدام خامات وأقمشة معاد تدويرها.

فى ورشة الحلي والإكسسوارات للمدربة داليا حسن تم الانتهاء من عمل بعض المشغولات اليدوية المصنوعة من الأحجار والخرز الملون، هذا إلى جانب استكمال ورشة الجلود.

وتضمنت ورشة الأفلام التسجيلية تعريف المتدربات على المشكلات التى قد تحدث خلال إنتاج الفيلم وإمكانية حلها.