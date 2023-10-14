عقوبة تأييد أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية.. قانوني يوضح

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان ونشر القائمة المبدئية لطالبي الترشح، وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم في الجريدة الرسمية يوم 16 أكتوبر المقبل.

وفي هذا الإطار، توضح «الوطن» العقوبة القانونية لتأييد أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية، وفقًا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه

قال أشرف ناجي، المحامي وأستاذ القانون، إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية عاقب في المادة 42 بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.

المادة 11 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

وأضاف ناجي، في تصريح لـ«الوطن»، أن المادة 11 تنص على أن تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذي لمجلس النواب.

يذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الأولى أنه يحث لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، المتمثلة في إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من (رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية).