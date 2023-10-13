وظائف خالية بسلسلة محلات شهيرة برواتب مجزية وتأمينات.. لا يشترط الخبرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر عن إقامة اليوم التوظيفي المفتوح لمجموعة فتح الله ماركت بالرحاب.

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة، واليوم التوظيفي المفتوح لمجموعة فتح الله ماركت، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء.

التخصصات المطلوبة

- أفراد أمن.

- منسقين ممرات.

- عمال مخازن.

- شيفات.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن الشروط المطلوبة لشغل الوظائف جاءت على النحو التالي:

- مطلوب مؤهلات عليا ومتوسطة.

- خريجين فقط.

- ذكور فقط.

- لا يشترط الخبرة.

المميزات والحقوق الوظيفية

وجاءت المميزات والحقوق الوظيفة على النحو التالي:

تمنح الشركة رواتب مجزية وتأمينات اجتماعية وتأمين صحي وتامين على الحياة.

كيفية التقديم على الوظائف

ونصحت وزارة الشباب والرياضة المهتمين بالتقدم للوظائف التوجه إلى مركز شباب التجمع الخامس «الشهيد يوسف السباعي» يوم الاثنين الموافق 16 اكتوبر 2023 من الساعة 10 صباحا حتى الساعه 3 عصرا.

وملئ الاستمارة و الحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد

https://forms.office.com/r/iW6CUJexmv

ولمزيد من الوظائف يرجى زيارة منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://tawzeefmasr.com/.

وظائف بمطاعم شهيرة برواتب 8500 جنيه

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية جديدة بمرتبات تصل إلى 8500 جنيه، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية» من خلال مبادرة توظيف مصر، من خلال تنظيم يوم توظيفي مفتوح لشركة بافلو برجر.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الملتقى التوظيفي، إذ يتم تنظيمه في 60 ش عبدالله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع أعلى فوتبول كافية، يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء.