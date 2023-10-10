فرص عمل بسلاسل مطاعم شهيرة.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والإدارة العامة للمشروعات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لسلاسل مطاعم شهيرة بعد غد.

وترصد السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وأماكن العمل، وشروط التقديم، وفق ما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

وأوضحت سلسلة المطاعم الشهيرة تفاصيل الوظائف، كما يلي.

الوظائف المطلوبة

- عضو فريق

- مندوب توصيل

أماكن العمل

- القاهرة الكبرى

- التجمع

- الجيزة

- الهرم

- أكتوبر

شروط التقدم للوظيفة

- خريجون بمؤهل متوسط أو طلاب.

- السن من 18 إلى 35 عاما.

- ذكور وإناث.

المميزات والحقوق

- الراتب حسب كل وظيفة

- وجبة يوميا + تبس في بعض السلاسل

- توفير مواصلات من أقرب نقطه للدائري

- عدد ساعات العمل: 9 يوميا.

- يوم إجازة أسبوعيا

- تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنّ الراغبين في التقديم للوظائف عليهم ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/8xZdZkfnam

ميعاد ومقر إنعقاد اليوم التوظيفى

ينعقد اليوم التوظيفي يوم الخميس الموافق 12 اكتوبر من الساعة 2 ظهرا وحتى 5 مساء، في حي شبرا الخيمة ثان، الشارع الجديد، أمام معهد زوسر، بمحافظة القليوبية.