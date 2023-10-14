الموقف الإنساني في قطاع غزة يتطلب التدخل الفوري.. ما دور مصر؟

في ظل ارتفاع أعداد الشهداء في الجانب الفلسطيني عن 1300 شخص منذ بداية عملية طوفان الأقصى بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، واستمرار القصف الإسرائيلي لليوم الثامن، أصبح الوضع في قطاع غزة يحتاج لتدخل ومساعدات دولية بعد أن قصفت إسرائيل أحياء كاملة في غزة وسط استغاثات فلسطينية للعالم أجمع للمساعدة ضد القصف الإسرائيلي.

ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

بدوره، قال سامح شكري، وزير الخارجية، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن مصر مستمرة في العمل، بكل جهد من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مبينا أن استمرار إسرائيل في العدوان وعدم وجود أفق سياسي يعمل على زيادة صعوبة الموقف والتصاعد في المناطق.

وضع كارثي

في الوقت ذاته، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، محمد فتياني، إنهم يواجهون وضعًا إنسانيًا كارثيًا، موضحًا أن سيارات الإسعاف مهددة بالتوقف عن الخدمة، مضيفا: «المستلزمات الطبية مهددة بالنفاد، ونعاني شحًا في الوقود وتم تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لتقديم الإسعافات لأهالي غزة».

الأمم المتحدة تكشف عن الوضع في غزة

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غزة تتعرض لقصف مكثف، لافتة إلى أن طرق القطاع تحولت إلى أنقاض، ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه في غزة، محذرة من أن النزوح الجماعي للفلسطينيين سيكون له عواقب إنسانية كارثية.

مشاورات إقليمية

في سياق متصل، أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، جلسة مباحثات مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، بمقر الجامعة العربية، تركزت حول تطورات التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي بأن الطرفين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وتوفير الإغاثة اللازمة للمدنيين في القطاع، بما في ذلك من خلال توفير الممرات الآمنة في أسرع وقت ممكن وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان الذين تزداد معاناتهم كل ساعة.

ونقل المتحدث تأكيد أبو الغيط - خلال اللقاء - أن انفجار الوضع على هذا النحو الخطير؛ يُعد منطقيا في ضوء الانسداد السياسي وغياب أي أفق يمنح الفلسطينين الأمل في الاستقلال وحياة طبيعية؛ فضلا عن التقويض الممنهج لمقومات حل الدولتين.

ودعت مصر بحسب بيان وزارة الخارجية، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

أهمية تقديم مساعدات دولية لفلسطين

وعلَّق السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه طبقا للقانون الدولي والإنساني هناك قواعد وأصول وأحكام تتعلق بضرورة توفير ممرات آمنة تسمح بدخول المساعدات الإنسانية، وهذا يرتبط بوقف إطلاق النار وهدنة لعدة ساعات، وسيأتي هذا عبر ضغط دولي من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

محاولات تهجير مستمر

وأضاف حليمة لـ«الوطن»، أن هناك محاولات تهجير مستمر لا تتسق مع الشرعية الدولية، وتمارس إسرائيل الفصل العنصري وتنشأ مستوطنات في أراض وتطرد أهلها منها مع استمرار هدم المنازل والحبس القصري، متابعا: «إسرائيل تمارس إرهابا على الفلسطينيين وحماس تمارس فعلا مقاوما للإرهاب الإسرائيليين».