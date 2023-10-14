كشفت إدارة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، عن طرح رابط إلكتروني لحجز التذاكر تسهيلا على الزوار والدخول بشكل مباشر، تقدم «الوطن» خلال السطور التالية رابط حجز تذاكر المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية عبر طريقة سهلة تتمثل في 8 خطوات، وفقا لما أعلنته إدارة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية على موقعها الرسمي.

رابط حجز تذاكر المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

يتمثل رابط حجز تذاكر المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية عبر الدخول إليه من هنا ، مع التأكيد أن الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية.

خطوات حجز تذاكر المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

- الدخول إلى الرابط المسبق

- اختيار شراء التذاكر

- اختيار نوع التذكرة إذ كانت لمصري أو اجنبي.

- اختيار نوع التذكرة إذ كان طالب او زائر.

- اختيار عدد التذاكر.

- تحديد يوم الزيارة.

- إتمام عملية الشراء إلكترونيا بنظام الفيزا.

- إيصال التذاكر ووضعها على الهاتف للدخول بها خلال الزيارة.

مواعيد زيارة المتحف اليوناني الروماني

الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، وتكون مواعيد العمل الرسمية كل يوم من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً، علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول سوف يغلق أبوابه كل يوم في تمام الساعة 4:30 مساءً.

أسعار تذاكر دخول المتحف

- تأتي أسعار تذاكر المتحف اليوناني الروماني للمصريين والعرب كالتالي:

الزائر: 40 جنيها مصريا / الطالب: 20 جنيها مصريا.

- للأجانب

الزائر: 300 جنيه مصري / الطالب: 150 جنيها مصريا.