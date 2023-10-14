حملات على المعديات النهرية في البحيرة تزامنا مع سقوط الأمطار

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة، بعد سقوط أمطار قبل قليل، للتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .

تفقد المعديات النهرية في البحيرة

وفي هذا السياق قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بمتابعة أعمال المعديات العاملة بنطاقها للتأكد من الالتزام بكل الشروط المطلوبة والتعريفة والحمولة، وسريان التراخيص ووسائل الأمان للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ونفذ رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كوم حمادة بمتابعة أعمال المعديات النهرية العاملة بنطاقها .

وفي شبراخيت ورشيد تم متابعة المعديات والمراكب النهرية للتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والاطفاء وسريان رخصة الملاحة، وجرى التشديد على الالتزام بعدد الحمولة المقررة حفاظاً على الأرواح.

أمطار على محافظة البحيرة

وتعرضت مدن ومراكز محافظة البحيرة ظهر اليوم، إلى سقوط أمطار خفيفة زادت حدتها في المدن الساحلية ادكو رشيد المحمودية مع نشاط للرياح