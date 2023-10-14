دار الإفتاء: المشاركة بين الزوجين في أمور الحياة توثق المحبة

كشفت دار الإفتاء المصرية، أهمية مشاركة الاهتمامات بين الزوجين، لما لها من انعكاسات إيجابية على استقرار الحياة الزوجية وعلى علاقة طرفي العلاقة ببعضهما.

أهمية المشاركة بين الزوجين

وذكرت دار الإفتاء أهمية تلك المشاركة، حيث أوضحت أنّ الاهتمامات والمشاركة في الفرح والحزن تربط على القلوب وتوثق عرى المحبة وتورث المودة، واستدلت على ذلك بأنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبسم عندما رأى السيدة عائشة تلعب بعرائس لها.

أهمية دورات تأهيل المقبلين على الزواج

ولفتت الدار إلى أنّه ينبغي أن يدرك كل شاب مقبل على الزواج أهمية الدورات والبرامج التي تساعد وتؤهل المقبلين على الزواج على الحياة الزوجية، وأن يحرص مع ذلك على حضورها هو ومَن ستشاركه الحياة الزوجية، بحيث يتعلما معًا الأسس التي تحفظ لهم حياتهم سعيدة مستقرة.

وذكرت الدار، أنه يُشرع كذلك لولي الأمر أن يتخذ الوسائل التي تزيد من وعي الناس إلى أهمية هذه الدورات وأهمية حضورها؛ لما في بث الوعي بذلك من تزايد أعداد الشباب التي ستحرص على حضورها؛ ممَّا قد يساهم بشكل كبير في الحد من مشكلة تزايد أعداد الطلاق في مجتمعنا، وكل ذلك ممَّا يستحسنه الشرع الشريف ويدعو إليه.