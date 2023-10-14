جهود مصرية واسعة لإدخال المساعدات إلى غزة.. قوافل دعم وتنسيق دولي مستمر

بذلت الدولة المصرية جهودًا دبلوماسية واسعة على مدار أسبوع منذ بداية التصعيد من قبل إسرائيل ضد قطاع غزة بعد تنفيذ فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى يوم السبت الموافق السابع من أكتوبر الجاري.

دور مصري بارز

وأعلنت مصر بحسب بيان لمبادرة حياة كريمة نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، توجيه قوافل مساعدات للأشقاء في فلسطين وسط الاستهداف المستمر من قبل إسرائيل للمدنيين العزل إذ تعمل على إيصال المساعدات الغذائية الطبية والمؤن بشكل عاجل لأهالي القطاع، وهو الملف الذي أظهر دور الدولة المصرية خلاله وبشكل واضح برفضها السماح بدخول الأمريكيين المتواجدين في بؤر الصراع عبر معبر رفح ما لم يكون ذلك عبر إطار يشمل آلية وصول المساعدات للفلسطينيين بما يخفف من وطأة المعاناة الإنسانية فى القطاع بعد دخول الأزمة يومها الثامن.

رفض عبور الأجانب دون تمرير المساعدات الإنسانية

وفي تصريحات بثتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قالت مصادر مطلعة وأخرى من داخل قطاع غزة، إن الرعايا الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام معبر رفح دون استجابة من السلطات المصرية ، ليغادروا دون عبور، ورفضت مصر بشكل قاطع أن يكون معبر رفح بوابة مخصصة لعبور الأجانب فقط.

تنسيق دولي مع مصر

وتعمدت إسرائيل استهداف معبر رفح في الجانب الفلسطيني من أجل منع إيصال المساعدات إلى فلسطين في الوقت الذي أشارت الدولة المصرية أنه على الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية الراغبة في تقديم المساعدات إلى فلسطين أن تقدم المساعدات عبر مطار العريش الدولي في ظل دور مصري بارز لدعم فلسطين، وتنسق الدولة المصرية جهود نقل المساعدات مع المنظمات الدولية وبمقدمتها الأونروا والصحة العالمية وغيرها، إذ يواصل مطار العريش استقبال تلك المساعدات والمؤن من الدول المختلفة .

شكر الأمين العام لمصر

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن شكره لمصر على مشاركتها البناءة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ولجعل مطار العريش متاحا للمساعدة الحيوية، وذلك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال جوتيريش: «لقد تابعت عن كثب الأحداث المأساوية فى إسرائيل وغزة.. وأنا على اتصال مستمر مع القادة في المنطقة مع التركيز الفوري على العديد من الأولويات الرئيسية»، مؤكدا ضرورة تجنب انتشار الصراع.

انطلاق قوافل المساعدات

وانطلقت صباح اليوم، القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب مايزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة دماء تساوي حياة» بجميع المحافظات.

بدوره، أوضح الباحث السياسي، عمر رأفت، لـ«الوطن» أن المؤسسات الدولية تعرف قيمة ودور مصر البارز في الشرق الأوسط والحيوي من أجل وقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل وكذلك دور المصر المحوري في تقديم المساعدات لقطاع غزة في ظل الحرب المستعرة والتي بدأت السبت الماضي.