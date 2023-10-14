مستقبل وطن بالجيزة: افتتاح معارض «الأسرة المصرية» بقرية الجلاتمة بتخفيضات تصل لـ40%؜

استقبلت قرية الجلاتمة بمركز منشأة القناطرالتابع لمحافظة الجيزة أحدث نسخ معارض «الأسرة المصرية» لبيع المستلزمات المنزلية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 40%؜، والتي تنظمها أمانة المشروعات بحزب مستقبل وطن بالمحافظة بقيادة النائب عمرو حسين هندي وبإشراف المهندس ناجي فتحي الأمين المساعد لأمانة المشروعات بالمحافظة ومتابعة جهاز تنمية المشروعات في ضوء بروتوكول التعاون بين الحزب والجهاز.

حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

وقال الدكتور محمود الخطيب، أمين حزب مستقبل وطن بمركز منشأة القناطر، إنه في إطار الخدمات المجتمعية التي يقدمها الحزب لأهالي قرى منشأة القناطر برعاية النائب علاء ناجي والنائب علي سماح عضوا مجلس النواب والنائب أحمد شراني عضو مجلس الشيوخ، جرى افتتاح نسخة جديدة من معارض «الأسرة المصرية» بقرية الجلاتمة وسجلت إقبالًا كبيرًا من الأهالي في ظل الأسعار المخفضة للمعروضات التي شملت كافة احتياجات المنزل المصري فضلًا عن مستلزمات المدارس.

حزب مستقبل وطن

أشار أمين الحزب بالمركز، إلى أنه شارك في الأعمال التنظيمية للمعرض من أعضاء الهيكل التنظيمي للحزب كلًا من المهندس محمد إسماعيل أمين المشروعات بأمانة المركز ومحمد جاد الله أمين العلاقات الحكومية بالمركز والوحدة الحزبية برئاسة الأستاذ ياسر سويلم وأعضاء الوحدة ومسؤولى الوحدة المحلية بقرية الجلاتمة.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».