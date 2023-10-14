«مستقبل وطن» بالسويس ينظم الدورة التدريبية لأمانة الشؤون البرلمانية

نظمت اليوم أمانة الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بقيادة نجاة مصطفى، أمينة أمانة الشؤون البرلمانية بالحزب، الدورة التدريبية لأمانة الشؤون البرلمانية، وبحضور أبو الوفا بشير أمين مساعد أمين محافظة السويس، والتي تهدف إلى عمل توعية وتصحيح لبعض المفاهيم والموضوعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا والمتعلقة بالدولة المصرية، وتم وضع عدد من الموضوعات المهمة للوصول إلى الهدف الأسمى من التدريب وشملت الدورة موضوعات منها إنجازات الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية والتي تعد إعجازا تم خلال فترة قياسية رغم التحديات والصعوبات، ولكن كانت القيادة السياسية على قدر المسؤولية والثقة.

الدورة التدريبية تهدف إلى عمل توعية وتصحيح لبعض المفاهيم والموضوعات

يأتي ذلك فى إطار اهتمام أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس، بقيادة النائب أحمد خشانة، أمين حزب مستقبل وطن بالسويس عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس، بالعمل على زيادة التوعية والتثقيف في كل المجالات واستمرار لهذا النهج.

حزب مستقبل وطن بالسويس

وحاضر في الدورة إبراهيم أبو هاشم رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة السويس سابقا، وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان كيفية إدارة الحملات الانتخابية الناجحة، وتم فيها التحدث عن كيفية إدارة حملات انتخابية من حيث التنظيم والتخطيط وإعداد الأبحاث وتشكيل فريق العمل من السياسيين المحترفين ورسم خريطة القوى السياسية، وعمل حصر كامل بالأصوات المستهدفة، بالإضافة إلى خطة التحرك يوم الانتخابات مع تحديد المهام المختلفة لكل فريق العمل، وقد حاضر تلك المحاضرة نجاة مصطفى، أمين الشؤون البرلمانية أمانة بالسويس.