حزب مستقبل وطن بالسويس يوزع 7500 كرتونة مواد غذائية ضمن قافلة الخير

أطلق حزب مستقبل وطن بالسويس، مبادرة قافلة الخير لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا، في أحياء السويس الخمسة.

وجابت قافلة الخير لحزب مستقبل وطن، أحياء السويس الخمسة، إذ تم توزيع المواد الغذائية بحي عتاقة على مناطق الأتكة والأدبية.

توزيع المواد الغذائية بحي الأربعين

كما تم توزيع المواد الغذائية بحي الأربعين، بمناطق المثلث والإيمان البديوي وكفر العرب.

وفي حي السويس تم التوزيع بمنطقة الفرز بإشراف النواب الدكتور سيد عبده وحافظ شوشة بالإضافة إلى بعض المناطق بحى السويس بإشراف المهندس حسن زويد.

وفي حي فيصل تم التوزيع بمنطقة الحرفيين والنواة والعرائس بإشراف عادل الحاج.

وأوضح البيان الإعلامي للحزب بأنه تم توزيع 7500 كرتونة شملت، كافة المواد الغذائية، والتي تحتاجها أي أسرة لسد جزء من احتياجاتها اليومية أو الأسبوعية.

وأضاف البيان إلى أن قافلة الخير هى بداية لسلسلة من المبادرات الاجتماعية والتى ستتضاعف خلال شهر رمضان المبارك لتفعيل دور المشاركة المجتمعية الفعالة لخدمة أهالي السويس.

شارك في الإشراف على قافلة الخير جميع الأمانات النوعية بالحزب وأمناء الأقسام والمكتب الفني لأمين المحافظة.