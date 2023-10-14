سقوط أمطار على أنحاء متفرقة في الإسكندرية

تعرضت مناطق متفرقة في الإسكندرية إلى سقوط أمطار خفيفة، بدأت غرب المدينة ثم وصلت إلى وسط وشرق الإسكندرية، وهي المرة الثالثة لسقوط الأمطار خلال خريف هذا العام، تزامنا مع استمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ في الإسكندرية التي بدأت منذ أمس الأول، تحسبا لسقوط أمطار تصل إلى 60%.

تأثير أمطار الإسكندرية

ولم تسفر الأمطار على أي تجمعات مياه في تلك المناطق، بالإضافة إلى تواجد سيارات الصرف الصحي لإجراء أي عمليات شفط في حال ارتفاع نسق الأمطار مع الساعات القليلة المقبلة من اليوم.

أمطار شديدة شرق الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن أمطار الإسكندرية اليوم بدأت خفيفة في العامرية والعجمي، ثم وصلت لغرب والجمرك ووسط وفي الوقت الراهن وصلت إلى شرق المدينة بنسبة شدة أكبر عن باقي المناطق، مشيرا إلى استمرار السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، لذا فإنه يجرى المتابعة.

إجراءات طوارئ الإسكندرية

وأشار إلى أن العمل مستمر وفقاً لحالة الطوارئ حيث جرى نشر السيارات والبدلات اعتبارا من اليوم مع استمرارها لحين استقرار الطقس وفقاً لمؤشرات هيئة الأرصاد الجوية، وأشار إلى عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

طقس الإسكندرية اليوم

وبلغت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.