منحة ماجستير مجانية من جامعة كامبريدج.. اعرف الشروط وموعد التقديم

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط، عن فتح باب التقدم لمنحة ماجستير ريادة الأعمال والابتكار، المقدمة من جامعة كامبريدج وبالتعاون مع جامعة القاهرة.

تفاصيل منحة ماجستير ريادة الأعمال من جامعة كامبريدج

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل منحة ماجستير ريادة الأعمال والابتكار المقدمة من جامعة كامبريدج، والتي جاءت على النحو التالي:

- المنحة ممولة بالكامل

- تستمر دراسة الماجستير لمدة عامين.

- الدراسة باللغة الإنجليزية ما بين جامعة القاهرة وكامبريدج انتربرايز.

موعد بدء التقدم للمنحة ماجستير ريادة الأعمال

أوضح المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن التقدم لمنحة ماجستير ريادة الأعمال والابتكار المقدمة من جامعة كامبريدج بدأ منذ يوم الـ27 من يونيو الماضي، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري 2023.

ويجرى التقدم لمنحة ماجستير ريادة الأعمال والابتكار المقدمة من جامعة كمبردج، من هنــــــــا.

شروط الترشح لمنحة ماجستير ريادة الأعمال من جامعة كامبريدج

وبين المعهد القومي للحوكمة أن شروط الترشح لمنحة ماجستير ريادة الأعمال والابتكار المقدمة من جامعة كامبريدج، على النحو التالي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- العمر من 23 حتى 32 عاما.

- الحصول على درجة 7 في الأيلتس.