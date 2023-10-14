تمثيل وفبركة من مراسلة ومخرج «سي إن إن» لدعم إسرائيل.. «اعملي نفسك خايفة»

دائمًا ما تروج إسرائيل لادعاءات كاذبة ليصدقها المجتمع الدولي، لنيل التعاطف معها وسط انتهاكات مستمرة تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني، وهذا ما حدث مع دولة الاحتلال مؤخرا بعد عملية طوفان الأقصى إذ وجدت دعما من بعض وسائل الإعلام الغربية واصطفافها معها لتصدير صورة غير ما يحدث على أرض الواقع.

وظهر هذا الانحياز الأعمى جليًا لبعض وسائل الإعلام الغربية، بعدما حاولت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن تقف في صف إسرائيل من خلال تقارير تليفزيونية موجّهة، إذ ادعت مراسلة الشبكة تعرضها لقصف ومثّلت لكي يُنقل للعالم أن الفصائل الفلسطينية إرهابيين وليسوا مقاومين للاحتلال الإسرائيلي؛ ولكن انقلب تخطيط الشبكة بعد أن جرى فضح التوجيهات المقدمة للمراسلة لكي تروّج لذلك وتظهر أن هناك قصفا مستمرا.

إعلام موجهّ وغياب الحيادية

قناة CNN الأميركية تنسى أنها على الهواء والمخرج يقوم بتوجيه مراسلة الأخبار والمصور معها من خلال التلفون، ويطلب منهم بأن يتظاهروا بأنهم قد تعرّضوا لصواريخ حماس ويقول لها: تلفّتي حولك بطريقة تظهري بأنك مذعورة من القصف. pic.twitter.com/DqCjsiFQNv — روسيا الآن (@Russianowarabic) October 14, 2023

عرضت الشبكة تقريرًا قبل 5 أيام تظهر فيه المراسلة منبطحة على الأرض وهي تهرب في مستوطنة غلاف غزة من القصف؛ ولكن اللافت أنه لم يوجه أي صاروخ قريبًا منها أو حتى ظهر طوال عرض الفيديو؛ ولكنها كانت مجرد صافرات إنذار صورتها الشبكة لكي تنشئ إعلاما موجها لخدمة إسرائيل ضد فلسطين على الرغم من أن إسرائيل هي التي تدك مدنًا بالكامل في قطاع غزة.

تمثيل وتجاهل الأحداث في غزة

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي تتحدث فيه المراسلة أثناء انبطاحها مع شخص يأمر بأن تعطي انطباعات بوجهها على أنها مذعورة وأن القصف قوي من قبل المقاومة الفلسطينية لتصورها أنها توجه هجمات إرهابية على عكس الحقيقة وهذا ما كشفه نهاية مقطع الفيديو، إذ وجه المخرج المراسلة للتظاهر أنها تتعرض للصواريخ.

توجيهات المخرج تكشف الحقيقة

نقل المستخدمون الفيديو المثير للجدل على موقع الفيديوهات القصيرة الصيني «تيك توك» وكذلك على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عبر حساب يسمى «روسيا الآن» الذي قال عبر التغريدة: «قناة «CNN» الأمريكية تنسى أنها على الهواء والمخرج يقوم بتوجيه مراسلة الأخبار والمصور معها من خلال التليفون، ويطلب منهما بأن يتظاهرا بأنهما قد تعرّضا لصواريخ حماس ويقول لها: «تلفّتي حولك بطريقة تظهري بأنك مذعورة من القصف».