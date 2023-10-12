محلل سياسي: الحرب البرية على قطاع غزة «وشيكة» لإنهاء سيطرة حماس

قال المحلل السياسي جهاد حرب، إنه من الواضح أن الدعم الغربي الواسع الذي حظي به رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو حكومة الحرب الجديدة، هو استمرار قصف قطاع غزة، ومحاولة تغيير المعادلة في القطاع، من خلال إنهاء سيطرة حركة حماس.

دعم لا نهائي من الإدارة الأمريكية لحكومة الاحتلال

وأضاف«حرب»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس، أن هذا الأمر واضح من خلال الإجراءات التي يعمد إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي وأركان حكومته الجديدة، أو أركان الحرب الذين انضموا إلى هذه الحكومة، بالإضافة إلى الدعم اللانهائي من قبل الإدارة الأمريكية لحكومة الاحتلال، بالإضافة إلى بعض الدول الغربية، مثل ألمانيا.

الحرب البرية على غزة «قادمة لا محالة»

وأكد المحلل السياسي أن الحرب البرية «قادمة لا محالة»، لكن حجمها يفترض أن يكون واسعاً مع الهدف الذي تم إعلانه بالأمس، وهو إنهاء حكم حماس وسيطرتها الكاملة على قطاع غزة، وضمان عدم قدرتها على العودة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي من جديد.