تفاصيل احتفال «تعليم القاهرة» باليوم العالمي للصحة النفسية

احتفلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بـ«اليوم العالمى للصحة النفسية»، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام، واستهل وكيل وزارة التربية والتعليم الحفل، بالترحيب بالحضور وهنأهم باليوم العالمى للصحة النفسية، مؤكدا أهمية توافر الصحة النفسية للمعلمين وجميع العاملين بتعليم العاصمة، لأن بيئة العمل البيت الثاني للإنسان، الذي بدوره يحتاج إلى مستوى مقبول من الصحة النفسية، لكي يؤدي مهامه بشكل دائم وفعال.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، علينا أن نعمل يداً بيد من أجل بناء شخصية طالب سوى وأكثر عافية، قادراً على بناء مستقبله ومجتمعه، هو أن الصحة النفسية قيمة جوهرية وأساسية، وهي جزء لا يتجزأ من حياتنا، فهى ليست امتيازا، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن تكون جزءا من خطة التطوير في المنظومة الصحية الشاملة.

وتضمنت الاحتفالية، فقرات ممتعة وخاصة بالأرشاد النفسى:

- جلسة إرشاد نفسى بعنوان «لغات الحب الخمس»، توضح كيفية الدعم النفسي لكل من يحيط بنا (أسرة- عمل )، قدمتها الدكتورة عزة سليمان موجه عام التربية النفسية بالمديرية.

- عرض فيديو توضيحى عن مراكز الدعم والإرشاد النفسي التي جرى افتتاحها فى العاصمة، وهي ثلاث مراكز، يعمل بها أخصائيين نفسيين على أعلى مستوى من الخبرة، معينين من وزارة التربية والتعليم، وتقدم هذه المراكز خدمات كثيرة منها «تخاطب - تعديل سلوك- قياس نفسي - تنمية مهارات - صعوبات تعلم - استشارات نفسية وتربوية»

- وتقدم الخدمة بالمجان وبمنتهى السرية لنشر الصحة النفسية لأبنائنا الطلبة ولجميع العاملين في تعليم العاصمة، ما يؤثر بشكل إيجابي على إنتاجية العمل وجودته، كما أنها تتعاون مع المركز القومي للأمومة والطفولة، وللحالات التي تحتاج تدخل طبي، جرى التعاون مع الأمانة العامة لمستشفيات الصحة النفسية.

- جلسة «استرخاء نفسي» للحضور، التي ساعدت على التخلص من الضغوط النفسية والحياتية، وقدمتها هيام عز العرب باحثة دكتوراه فى الإرشاد النفسى.

- جلسة إرشاد نفسي بعنوان «ما هي السعادة؟ والفرق بين المشكلة والأزمة وكيفية التغلب عليها»، قدمتها الدكتورة هدير طاحون استشاري نفسى وتربوي.

- لعبة بعنوان «صوت من الماضي» لرسم الابتسامة وتوزيع هدايا على الحضور.