السفير محمد العرابي: العالم كله مقدر دور مصر في جمع المساعدات لغزة

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني معاناة شديدة من قتلى وتهجير وهدم بيوت وعدم كفاءات الخدمات الصحية لديهم ولا يوجد وقود ولا مياه، واصفًا المشهد الفلسطيني الحالي بـ«وضع ومشهد مرعب لا يقبله إنسان».

خروج النازحين من غزة لا يرضاه المنطق ولا المشاعر الإنسانية

وأوضح العرابي، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن الجهود لوقف العنف لم تكن متوفرة حاليا بقدر أننا نتحدث عن وقف الضرب، مشيرًا إلى أن خروج النازحين من غزة لا يرضاه المنطق ولا المشاعر الإنسانية، ويجب أن يكون لنا القدرة على إيصال المساعدات لهم بمختلف أنواعها.

العالم كله مقدر دور مصر في جمع المساعدات لغزة

ولفت رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أن المشاهد التي نراها تحرك أي قلب سياسي مهما كان منحازا، وأن «أثناء وصول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى القاهرة في اعتقادي سيكون هناك أمر محل نقاش، ومن المتوقع أن يكون هناك انفراجة في هذا الأمر لأننا بحاجة ليد المساعدة لحل هذه الأزمة، وأن مطار العريش يستقبل مساعدات من كل الدول، وأننا سنكون نقطة انطلاق في هذه المساعدات، والعالم كله مقدر هذه الدور التي تقوم به مصر في هذه الظروف الحرجة».