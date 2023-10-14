«حماة وطن» بمطروح يطلق مبادرة لتوزيع الشنط المدرسية مجانا

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن المشاركة للعام الثالث على التوالي في مبادرة «بالعلم هنكمل»، لتوزيع الشنط المدرسية ومستلزمات الدراسة مجانا على أطفالنا من الأيتام والأسر الأكثر احتياجًا بمطروح.

دعم الطلاب وأولياء الأمور في مطروح

وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم السبت، إن المبادرة تأتي في إطار دعم أولياء الأمور والطلبة من الأطفال الأيتام في العام الدراسي، طبقا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

الملابس والشنط المدرسية

وأضاف النائب عيسى أبو تمر، أن أمانة الشباب الحزب بمحافظة مطروح شاركت في مبادرة «بالعلم هنكمل»، تنفيذاً لتعليمات المهندس كريم إمام أمين شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن، بمتابعة من عبد الدايم أبو تمر أمين شباب بأمانة مطروح، ويجري توزيع بونات مجانية على الأسر الأكثر احتياجا لشراء الزي المدرسي مع توزيع شنط مدرسية وأدوات الدراسة مجانا، للطلبة غير القادرين، طبقاً للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن، والحرص الدائم على إطلاق المبادرات الخدمية والمجتمعية بكل ربوع الجمهورية لاستمرار قطار العطاء والخير.