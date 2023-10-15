«كبس» 255 ألف فدان قش أرز بكفر الشيخ.. فائدة للمزارع والمناخ

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أن الآلاف من المزارعين بكفر الشيخ، قد قاموا بـ«كبس»، قش الأرز خلال موسم حصاد عام 2023، حيث بلغت مساحة ما تم «كبسه» نحو 255 ألف فدان قش أرز، مشيرا إلى أن كبس قش الأرز يصب على قطاع كبير من الفلاحين بالخير الوفير، وذلك كونها تستخدم كعلف للماشية، كما أنها تساهم وبشكل كبير في الحد من التلوث البيئي، وتنقية أجواء المناخ.

مساحات قش الأرز في كفر الشيخ

وأشار «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية الاستفادة من كميات قش الأرز الشعير الكبيرة في كفر الشيخ، وتحويلها إلى علف للماشية من الأبقار والجاموس، هو أمر ممتاز للغاية، كونه يوفر شراء كميات كبيرة من الأعلاف الجافة على مربي الماشية في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ، كما يساهم هذا الأمر في الحد من التلوث بالهواء والمناخ معا، كونه يمنع من قيام بعض المزارعين بحرق القش، وهو الأمر الذي ينتج عنها تلوث بيئي وتكوين السحاب السوداء الضارة، حيث يزرع في كفر الشيخ نحو 338 ألف فدان أرز.

كبس قش الأرز الشعير

وأشار أيضا إلى أن تحويل و«كبس»، قش الأرز عملية بسيطة جدا، موضحا أن الفدان الواحد من قش الأرز يتكلف كبسه من خلال الميكنة الزراعية بنحو 800 جنيه، كما أن فدان الأرز الشعير ينتج ما بين 180 حتى 200 «بالة قش».