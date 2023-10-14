«الزراعة»: منظومة تدوير قش الأرز نجحت في جمع 1.7 مليون طن

أعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، استمرار المرور الميداني والمتابعة المستمرة لأعمال منظومة جمع وتدوير قش الأرز في المحافظات المصرح بزراعة المحصول بها.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن نجاح المنظومة يعد نموذجا ناجحا ومتميزاً للتكامل والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة، من خلال تطبيق منهج متكامل وتشاركي لتحقيق مجموعة من الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنها ساهمت في خلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين وسكان المناطق الريفية بمحافظات زراعة الأرز.

توفير 2814 طن أسمدة عضوية

وأشار «عزوز» إلى أن منظومة جمع وتدوير قش الأرز نجحت منذ بداية موسم حصاد الأرز في تجميع مليون و703 ألف طن من القش، في 181 موقعا بعد حصاد 66.35% من المساحات المنزرعة، نتج عن تدويرها 2814 طن أسمدة و310 أطنان أعلاف غير تقليدية.

وتابع، بأن البيانات الواردة من مديريات الزراعة كشفت عن الانتهاء من كبس 609 آلاف و451 طنا، وفرم 304 آلاف، و24 طنا، وتشوين 618 ألفا و259 طنا.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن القطاع نفذ 918 ندوة إرشادية ساهمت في توعية المزارعين بأهمية تجميع وتدوير قش الأرز والاستفادة من عائداته.

ونوه «عزوز» إلى أن البيانات الواردة من مختلف المديريات كشفت عن أن محافظة كفر الشيخ جاءت في المركز الأول بتجميع 567 ألف طن من قش الأرز، بعد حصاد 85% من المساحات المنزرعة بالمحصول، نتج عنها 310 طن، و57 طن أعلاف غير تقليدية، كما تم تنفيذ 65 ندوة إرشادية.

واحتلت محافظة الدقهلية المركز الثاني بتجميع 451 ألفا و460 طنا في 115 موقعا تجميعيا بمحافظة الدقهلية، نتج عنها 679 طن أسمدة، و13 طن أعلاف غير تقليدية، بعد حصاد 76% من المساحة المنزرعة، وتنفيذ 200 ندوة إرشادية.

وجاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث بتجميع 402 ألف و924 طن، من خلال 60 موقعا، نتج عنها 25 طن أسمدة، بعد حصاد 67% من المساحة المنزرعة بالمحافظة، وتنفيذ 238 ندوة إرشادية.

كفر الشيخ تحتل المركز الأول في تجميع قش الأرز

واحتلت محافظة البحيرة المركز الرابع في عمليات تجميع وتدوير قش الأرز، بإجمالي 260 ألفا و480 طنا، نتج عنها 1800 طن أسمدة، و250 طن أعلاف غير تقليدية، وتنفيذ 240 ندوة إرشادية.

وبلغت الكميات التي تم تجميعها في محافظة الغربية 16 ألفا و420 طنا، لتحتل بذلك المركز الخامس، وتنفيذ 150 ندوة إرشادية.

وتمكنت محافظة القليوبية من تجميع 5 آلاف و290 طنا، عبر 6 مواقع، وتنفيذ 25 ندوة إرشادية.

وأكد «عزوز»، أن الاستفادة الاقتصادية من الكميات الهائلة من المخلفات النباتية هدفاً اساسياً من أهداف التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحسين دخل المزارعين عبر إنتاج أعلاف غير تقليدية، مما يسهم في خفض استيراد الأعلاف المطلوبة لتنمية الثروة الحيوانية ، وتقليل الفجوة العلفية.

وأشار إلى أن عمليات تدوير قش الأرز تسهم في إنتاج الأسمدة العضوية، وإنتاج الطاقة الحيوية ومنتجات الحرف اليدوية وتوفير فرص عمل جديدة غير تقليدية للشباب لا سيما في المناطق الريفية.