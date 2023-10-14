«حياة كريمة» تعيد الزراعة لقرى القنطرة شرق في الإسماعيلية.. تبطين 60 كيلو

قال الدكتور عصام يوسف، منسق مبادرة «حياة كريمة» في الإسماعيلية، إن المؤسسة نجحت في إعادة تنشيط الزراعة مرة أخرى شرق قناة السويس، بعد استهداف المزارعين بعدة مشروعات.

وأضاف «يوسف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروعات حياة كريمة تضمنت مجمعات زراعة في 4 قرى رئيسية في شرق القناة إلى جانب تبطين الترع للاستفادة من مياه سحارة سرابيوم التي نقلت آلاف الأمتار من المياه يوميا لشرق القناة وسيناء.

يوسف: تبطين 60 كيلو من الترع

وقال «يوسف» أنه جرى تبطين ما يزيد عن 60 كيلو تقريباً في شرق القناة من الترع لخدمة الأماكن الزراعية، وجذب المزارعين مرة أخرى للاستثمار الزراعي في شرق القناة، وتوسعة الرقعة الزراعية.

وأضاف أن مشروع سحارة سرابيوم يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الهامة، التي يهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد افتتاحه مشروع قناة السويس الجديد، لنقل المياه إلى سيناء واستخدامها في الزراعة.

وأشار إلى أن المساحة المزروعة من أراضي شرق القناة تجاوزت 150 ألف فدان، ما بين مزارع المانجو وآخرين للزيتون، ومزارع الموالح كالبرتقال واليوسفي، ويتم تصدير كميات كبيرة منها.

مواطنون: توفير المياه أعادت الحياة لقرى القنطرة

وقال إبراهيم صالح أحد أهالي ومزارعي القنطرة شرق، إن توفير مياه الشرب والحفاظ عليها بمشروعات تبطين الترع كان أحد أهم الأسباب لاستمرار الزراعة، مشيرا إلى أن عدد كبير من المزارعين تركوا المزارع خلال السنوات الماضية، بسبب ضعف المياه.

وأضاف محمد خالد أحد المزارعين، أن أرض سيناء تعد من أجود الأراضي الزراعية التي تتميز بإنتاجها الكبير سواء من الموالح أو من الخضروات والفاكهة، مشيرا إلى أن الطماطم والخيار والفلفل تزيد إنتاجه أكبر من إنتاج المناطق الأخرى في باقي المحافظة.