بعد غلق باب الترشح.. تعرف على موعد إعلان قائمة مرشحي الرئاسة المبدئية

منذ ساعات، أعلنت الهيئة الوطنية غلق باب الترشح لمنصب رئيس الجمهوية، في انتخابات الرئاسة 2024، والتي بدأ تقديم أوراق الترشح لها، منذ يوم 5 من أكتوبر الحالي وحتى اليوم 14 أكتوبر، قبل أن يغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرا، لينتظر المرشحين إعلان القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة والتي ستضم المرشحين المحتملين لخوض سباق الانتخابات.

موعد إعلان القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة

وتساءل الكثيرون حول موعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية لمرشحي رئاسة الجمهورية، والذي من المحتمل خوضهم الانتخابات الرئاسية الحالية 2024.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين المُقبل عن القائمة المبدأية لمرشحي الرئاسة، وذلك يومي 16 و17 أكتوبر، وفقا لما جاء في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية التي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 9 نوفمبر المقبل، لإعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، وسيجري نشرها في الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية، اعتبارًا من اليوم نفسه.

25 ألف تأييد من المواطنين

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات 4 طلبات ترشح للرئاسة حسبما أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح، فضلًا عن أن القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ينص على أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يجري توثيقها على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التباعة لمصلحة الشهر العقاري.