خبير طاقة: المنطقة العربية تستحوذ على 30% من الإنتاج العالمي للبترول

قال حسين فؤاد الغزاوي، خبير الطاقة والبترول الدولي، إن البترول من الممكن يزيد أسعاره أكثر إذا تطورت التوترات في الشرق الأوسط لأننا لدينا في المنطقة العربية 30% من الإنتاج العالمي للبترول، كما يوجد لدينا ممرات مهمة مثل قناة السويس التي تمد بالبترول لأوروبا ولآسيا».

وأوضح الغزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال عبر برنامج مساء dmc: «أن هناك عوامل موجود داخل السوق من انخفاض الاستثمارات في قطاع البترول من ناحية النفط مسبب دائما سعر النفط متقلب بسبب أي حروب تحدث، وأي مشاكل تتعلق بحقول النفط، أو إمدادات النفط بتأثر على سعر النفط»، قائلا: «شوفنا السعودية مع روسيا عندما قاموا بتمديد الخفض التطوعي من إنتاجهم 1.3 مليون برميل ما تسبب في زيادة الأسعار ولم يكن هناك مساحة للعرض والطلب».