انخفاض أسعار البترول العالمية بسبب زيادة الإمدادات والمخزون

واصلت أسعار البترول العالمية انخفاضها للجلسة الثالثة، متأثرة بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت العالمي 41 سنتا بما يعادل 0.48% إلى 85.41 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي 49 سنتا، أو 0.59% إلى 83 دولارا للبرميل، وفق رويترز.

وتخلت أسعار البترول العالمية عن معظم مكاسبهما في بداية الأسبوع.

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 12.9 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.

وهذا أعلى بكثير من الزيادة البالغة 500 ألف برميل التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضا 3.6 مليون برميل، وهو ما يخالف تماما انخفاضا يبلغ 800 ألف برميل توقعه المحللون لتستمر المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

ترقب في الأسواق

وتترقب الأسواق المزيد من البيانات عن المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتؤدي زيادة المخزونات إلى انخفاض الطلب على البترول، وهو ما يعني وجود معروض أكثر من الطلب لذلك ينخفض السعر نظرا لسوق العرض والطلب.