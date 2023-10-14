مريم عامر منيب تعيد نشر حوار مؤثر لوالدها عن القضية الفلسطينية

أعادت مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، نشر مقطع من إحدى مقابلاته التليفزيونية التي تحدث فيها عن القضية الفلسطينية قبل عام 2010.

منيب: كان نفسي أفرح جمهوري الفلسطيني

وقال منيب، في الحوار الذي أعيد نشره عبر إنستجرام: «كان نفسي أفرح جمهوري الفلسطيني، ولكن ليس من خلال نشر أغنية جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولكن جاءت لي الفرصة أن أشدو هناك، وكان لدي في وقتها ألبوم ناجح جدا في مصر بعنوان فاكر، أعدت طرح الألبوم هناك ووجدت أنه حقق نجاحا كبيرا هناك».

يذكر أن الفنان عامر منيب كان قد رحل عن دنيانا عام 2012 بعد صراع مرير مع مرض السرطان تاركا في الحياة 3 بنات.