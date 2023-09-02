في ذكرى ميلاد عامر منيب.. مرض خطير سبب وفاته: احذره

تحل اليوم الذكرى الـ63 لميلاد الفنان الراحل عامر منيب الذي ولد في 2 سبتمبر 1963، وتخرّج في كلية التجارة جامعة عين شمس، واستطاع أن يكتسب شعبية جماهيرية ويحجز مقعده في الصف الأول، لكنه توفي تاركًا خلفه 12 ألبوما غنائيا، و4 أفلام سينمائية.

الفنان عامر منيب تعاون في بدايته الفنية مع كبار الشعراء، ومن أبرزهم الكاتب والسينارست مدحت العدل، وأصدر المطرب عامر منيب العديد من الألبومات الغنائية، وأولها كان ألبوم «لمحي» عام 1990، وفي 1994 أصدر الألبوم الثاني بأسم «أول حب»، وألبوم «علمتك» عام 1996، وألبوم «فاكر» عام 1999، وألبوم «أيام وليالي» في عام 2000.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول طبيعة المرض التي تسببت في وفاة عامر منيب اضغط هنــــــــا.