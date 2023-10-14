«الأعلى للشؤون الإسلامية»: تهجير أهل غزة يصفي القضية الفلسطينية

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأزهر الشريف لا يعيش في قلب القضية الفلسطينية منذ عام أو اثنين، بل منذ عشرات السنين، مشيرًا إلى أن هناك وقف في الأزهر الشريف كان مخصصًا لترميم المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

فرع لجامعة الأزهر في قطاع غزة

وتابع «هندي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن هناك فرعًا لجامعة الأزهر في قطاع غزة، وهذا دليل على أن الأزهر في قلب القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على ادخال المساعدات إلى غزة، وعلاج الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية، ولكن فكرة تهجير ونزوح الشعب الفلسطيني من القطاع، يصفي القضية الفلسطينية من الأساس.

كل الأدبيات اليهودية تتحدث على توسيع الدولة الإسرائيلية

ولفت هندي، إلى أن كل الأدبيات اليهودية تتحدث على توسيع الدولة الإسرائيلية من نهر النيل لنهر الفرات، ولكن الصدمة التي حدثت في السابع من أكتوبر الماضي بعد «طوفان الأقصى» كانت كبيرة للجانب الإسرائيلي، وعجلت فكرة توسيع دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاستيلاء على قطاع غزة.