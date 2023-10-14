ثامن أيام طوفان غزة.. ارتقاء أكثر من 400 شهيد و1500 مصاب

لا تزال تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي القصف على قطاع غزة والضفة الغربية، في ثامن أيام طوفان الأقصي، إذ كشفت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 400 شخص، وإصابة نحو 1500 آخرين، نتيجة الغارات التي نفذها طيران الاحتلال واستهدفت منازل وبنايات سكنية لمدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

طوفان غزة

وبحسب الوكالة، فإن طيران قوات الاحتلال الحربي نفذ مجموعة من الغارات استهدفت 10 منازل مأهولة بالسكان في دير البلح وسط القطاع، بدون إنذار ما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 مواطنا، وإصابة نحو 250 آخرين.

وأضاف البيان أنه في مدينة غزة استشهد نحو 250 مواطنًا مدنيًا جراء الغارات القصف الذي يشنه طيران الاحتلال على أحياء المدينة، خاصة في تل الهوا والرمال، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

وفي مخيم جباليا، استشهد نحو 40 مواطنًا بعد تدمير طيران الاحتلال منازل على رؤس ساكنيها، إضافة إلى نحو 10 مواطنين استشهدوا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، عقب قصف عدد من المنازل.

وفي خان يونس، جنوب القطاع، استشهد نحو 20 مواطنًا عقب قصف طائرات الاحتلال لعدد من البنايات السكنية.

شهداء فلسطين

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية قد كشفت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2269 شهيدًا و9814 مصابًا.

وجاءت حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدًا، و8714 مصابًا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدًا، وأكثر من 1100 مصاب.

وألحقت غارات الطيران الحربي الإسرائيلي، خسائر مادية جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المستهدفة، كما تسببت بتدمير عشرات المنازل والبنايات السكنية.