عماد الدين حسين: مصر قدمت أكبر قدر من التضحيات للقضية الفلسطينية

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر الدولة العربية الوحيدة التي قدمت أكبر قدر من التضحيات للقضية الفلسطينية، كما أن مصر الدولة الوحيدة في العالم العربي التي لم تتورط في الدم الفلسطيني، ورغم ذلك انتُقدت كثيرًا بسبب اتفاقية كامب ديفيد.

القادة الفلسطينية أشادوا بالموقف المصري

وتابع حسين، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، مساء السبت، أن كل القادة الفلسطينية أشادوا بالموقف المصري، سواء السلطة الفلسطينية أو فصائل المقاومة، مشيرًا إلى أن مصر دائما ما ترعى المصالحة الفلسطينية بين الفصائل الفلسطينية.

إسرائيل سلطة محتلة لقطاع غزة

وأضاف أن إسرائيل سلطة محتلة لقطاع غزة، ومن حق المقاومة الفلسطينية طبقًا للقانون الدولية تنفيذ عمليات عسكرية ضدها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد استغلال عملية طوفان الأقصى، التي نفذت من قبل المقاومة الفترة الأخيرة، لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال تهجير وترحيل الفلسطينيين إلى سيناء.