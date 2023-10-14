حسن شاكوش يدعم الشعب الفلسطيني.. «لا نعترف بأي مسميات»

دافع الفنان حسن شاكوش، عن دولة فلسطين، بعد الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أرض غزة، التي راح ضحيتها ما يقرب من ألفي شهيد.

ونشر «شاكوش» عبر صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، صورة مدون عليها جملة: «هذا الحساب يدعم دولة فلسطين، ولا نعترف بأي مسميات إلا فلسطين»، وذلك ردا على كل من يحاول التقليل وتهميش مكانة فلسطين مقابل الاحتلال.

حسن شاكوش يطرح أغنية «في داهية»

وطرح حسن شاكوش مؤخرا أغنية «في داهية»، بعد النجاح الذي حققه الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال من خلال أغنية جديدة بعنوان «أنتي التريند»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إسلام ساسو.