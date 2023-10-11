مصطفى بكري: الرئيس السيسي منع مخطط إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المعزول محمد مرسي تحدث عن أنه من الممكن أن يعطي لأهل غزة 100 كيلو ونقل الفلسطينيين إليها، ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الأمر، قائلاً: «لو أخرجت الشعب الفلسطيني من غزة ، فهذا ينهي القضية الفلسطينية».

صحيفة إسرائيلية نشرت مقالاً عن ضرورة إحياء مخطط إنشاء دولة غزة في سيناء

وتابع «بكري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء الثلاثاء، أن هناك صحيفة إسرائيلية نشرت مقالاً حول ضرورة إحياء مخطط إنشاء دولة غزة في سيناء مؤخرًا، لافتَا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مخطط إنشاء دولة غزة في سيناء قائلاً: «نرفض تمامًا إعطاء أي قطعة من سيناء لأي طرف كان، ولا أستطيع أن أفرط في شبر واحد من أراضي سيناء».

حاملة طائرات عسكرية

ولفت إلى أن أمريكا أرسلت حاملة طائرات عسكرية تحمل 5 آلاف جندي بالقرب من إسرائيل بعد عملية «طوفان الأقصى»، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الأمر هو إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط، بعد إفشال الرئيس السيسي هذا المخطط سابقًا.