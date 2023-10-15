بعد التحذير من منخفض جوي.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد في المحافظات، إذ تشهد سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 60% على عدة محافظات، مع طقس غائم على بعض المحافظات، وغائم جزئيا على محافظات أخرى، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي تمتد إلى القاهرة الكبرى بسرعة تصل إلى 32 كيلو متر في الساعة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتتعرض 10 محافظات، تشمل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وهي «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، بورسعيد، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية» إلى سقوط أمطار تصل إلى 60%.

نشاط للرياح في المحافظات اليوم الأحد

وتشهد جميع المحافظات نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تتفاوت شدتها من منطقة لأخرى، إذ بلغت أقصى سرعة لها في جنوب سيناء والبحر الأحمر وسجلت 40 كيلو متر في الساعة.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية طقس غائم فيما تشهد باقي المحافظات طقس غائم جزئيا، من تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية بمحافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وحذرت الأرصاد الجوية من منخفض جوي يؤثر على البلاد اليوم الأحد مما يؤدي إلى زيادة فرص سقوط الأمطار.