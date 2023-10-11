سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 11-10-2023

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11-10-2023 في البنوك، ولم تشهد الأسعار أي اختلاف منذ عدة أشهر، وهناك توقعات باستقرار سعر الريال السعودي في البنوك حتى نهاية أكتوبر الجاري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

ويسجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11-10-2023 في البنوك 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ويبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بداية التعاملات بلغ في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه شراء و8.25 جنيه بيعا.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء في البنك التجاري الدولي سجل 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.