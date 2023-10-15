إقبال وهتافات في أول مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

شهد المؤتمر الجماهيري الأول للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، في مسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة الشباب والسيدات، وهتف المشاركون عددا من الهتافات من بينها «يا فريد يا فريد كلنا معاك يا فريد».

دعم وتأييد المرشح الرئاسي فريد زهران في المنوفية

وقال محمد عجاج، أحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، إنه يدعم الحملة نظرا لأنه يري أن «زهران» هو المرشح الأفضل والأنسب للمرحلة المقبلة لقيادة الدولة المصرية، نظرا لما يتمتع به من خبرات سياسية علي مدار سنوات طويلة.

وأشار إبراهيم زغلول، أحد أعضاء الحملة، أن فريد زهران، يعد المرشح المثالي للفترة المقبلة، وله من الخبرات السياسية والاقتصادية ما يؤهله لقيادة الدولة المصرية في الفترة المقبلة.

المؤتمر الجماهيري الأول للمرشح الرئاسي فريد زهران

وبدأ المؤتمر الأول للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، بمسقط رأسه بسرس الليان، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وبعدها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، كما تحدث بعض أعضاء وقيادات الحملة والنماذج المختلفة من أبناء محافظة المنوفية، للتأكيد على دعمهم للمرشح الرئاسي فريد زهران.