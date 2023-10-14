بدء توافد أهالي المنوفية لدعم المرشح الرئاسي فريد زهران في أولى جولاته الانتخابية

تنطلق بعد قليل، أولى الجولات المرشح في الانتخابات الرئاسية، فريد زهران، الذي تقدم رسميا للمنافسة على منصب الرئيس، حيث يعقد مؤتمراً جماهيرياً في قاعة ليلتي بجمعية تنمية المجتمع بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

إقبال المواطنين للمشاركة في أول مؤتمر انتخاباتي لفريد زهران

وتوافد العشرات من أهالي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وأنصاره وأعضاء حملته الانتخابية، لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط هتافات داعمة له، والتأكيد على كونه هو المرشح الأنسب للمرحلة المقبلة.

برنامج فريد زهران الانتخابي من أول مؤتمر له

ويستعرض فريد زهران، برنامجه الانتخابي للانتخابات الرئاسية القادمة ويستمع لأهالي المنوفية في حوار حول قضايا الوطن، وما يعانيه المواطن من صعوبات وسبل الخروج من الأزمات التي يعاني منها الجميع.

وحدد المرشح الرئاسي فريد زهران، مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، أولى جولاته الانتخابية، كونها مسقط رأسه، وردد المشاركون في المؤتمر هتافات لتأييده، كما حملوا صور المرشح الرئاسي، وعلقوا اللافتات المؤيدة له.