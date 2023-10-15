المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران: أسعى لأن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة

أكد فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، أنه سيسعى لأن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وسيادة القانون، ويكون الشعب فيها هو مصدر السلطات وصاحب السيادة.

تصريحات فريد زهران في أول مؤتمر انتخابي بالمنوفية

وأضاف فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل، خلال المؤتمر الجماهيري الأول له، في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، أنه يعتمد في رؤيته على أن تكون مصر دولة تؤمن بالمساواة الكاملة المواطنين، وتجرم التمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو الطائفة أو العرق أو الإعاقة أو المستوى الاقتصادي.

وأوضح، أنه يعتمد في رؤيته على أن يتمكن المواطنون من إنشاء وتأسيس جمعياتهم ومنظماتهم ونقاباتهم السلمية، ودولة تشجع حق التنظيم من خلال الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والتعاونيات والحركات الطلابية.

زهران: برنامجي يعتمد علي تحقيق التنمية المستدامة

وتابع، «من أهم الرؤى الخاصة ببرنامجي، أن تكون الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بتنمية الإنسان ومعيشته، دولة مستقرة وآمنة من خلال استقلال كامل لمؤسسات العدالة واحترافية المؤسسات الأمنية، دولة تؤمن بالحرية الاقتصادية في إطار من الضوابط الاجتماعية والرقابة الشعبية، بما يضمن زيادة عوائد التنمية مشروطاً بعدالة توزيعها».

وتوافدت أعداد كبيرة من أهالي مدينة سرس الليان ومحافظة المنوفية، وأعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، للمشاركة في أول مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي، وسط هتافات مؤيده له وداعمة للدولة المدنية.