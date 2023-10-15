هزة أرضية بقوة 3.8 درجة تضرب نيبال

ضربت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، دولة نيبال، على عمق 684 كيلومترا، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت نيبال على مسافة 77 كيلومترا شمال غرب داران بمقاطعة كوشي أقصى شرق البلاد.

وفي 3 أكتوبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، نيبال، بعمق 25 كيلومترا، وعلى مسافة 51 كيلومترا شمال شرق مدينة ديبايال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.