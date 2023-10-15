ماذا تقول لوائح «كاف» عن مصير الزمالك بالكونفدرالية؟.. مُهدد بمغادرة البطولة

أزمة تلو الأخرى تطارد الزمالك الجريح، الذي ختم موسمه المنقضي خالي الوفاض بدون أي إنجازات أو بطولات، لينتهي به المطاف بالتأهل إلى الكونفدرالية بدلًا من حجز مقعده في دوري أبطال أفريقيا، ورغم كل تلك المعاناة، لن تكون مشاركته في البطولة القارية مؤكدة، بسبب اللوائح الصارمة التي يضعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

فرصة وحيدة لنجاة الزمالك من الاستبعاد من الكونفدرالية

لا مفر للزمالك من مصيره المظلم الذي يواجهه، بتهديده بالاستبعاد من بطولة الكونفدرالية، حال فشله في تسوية جميع أموره المالية، والديون المتراكمة على مدار السنوات المنقضية، بسبب التأخر في دفع مستحقات اللاعبين والمدربين على مدار الفترة الماضية، ما بدوره جعله مهددًا بالإقصاء قبل بداية مرحلة المجموعات من البطولة.

لوائح الاتحاد الأفريقي تنص على استبعاد الأندية التي تواجه أحكامًا نهائية في بعض القضايا المرفوعة من قبل أي من الجهات، ومن سوء حظ الفارس الأبيض، أنه يملك في الوقت الحالي، العديد من القضايا المحسومة بشكل نهائي، لعل أبرزها قضية المغربي خالد بوطيب ومستحقاته المتأخرة، إلى جانب أزمة مستحقات سبورتنج لشبونة الخاصة بمحمود عبدالرازق شيكابالا وأخيرًا أتشيمبونج.

لائحة «كاف» تنص على أحقية سحب رخصة الأندية بعد منحها بشكل رسمي، حال استمرار عدم استيفاء أي من شروط إصدار الترخيص؛ أو انتهاء القوانين الخاصة بالحصول على التراخيص للمشاركة في بطولات أفريقيا، على أن يقوم «كاف» بمراقبة الأندية الحاصلة على الرخصة بانتظام، من أجل ضمان استمرار الالتزام بشروط التراخيص.

أبرز شروط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمنح التراخيص للأندية المقرر مشاركتها في المسابقات القارية، تتمثل في ضرورة سداد مستحقات اللاعبين والمدربين وتصفية الديون، ويسمح بالاتفاق على التقسيط والجدولة بموافقة من لجنة التراخيص في كاف.