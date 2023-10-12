«كاف» يحتفي بمشاركة محمد رمضان في قرعة كأس الأمم الأفريقية

احتفى الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، بمشاركة الفنان محمد رمضان في فقرات حفل كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار.

ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام فيديوهات لرمضان أثناء استعداداته للغناء والتدرب على الرقص من خلال فقرة استعراضية سيقدمها خلال الحفل.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الأول، ما يعني أنه لن يقع مع منتخبات نفس التصنيف في دور المجموعات، وهي منتخبات المغرب، والجزائر، وتونس، وكوت ديفوار، والسنغال.

وتقسم المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بشرط أن تشمل منتخبًا واحدًا من كل تصنيف.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.