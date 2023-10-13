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عاجل.. كاف يحسم جدل استبعاد الزمالك من أفريقيا بسبب القضايا

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
05:25 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
الزمالك

الزمالك

حسم مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف جدل استبعاد نادي الزمالك من بطولة الكونفدرالية على خلفية الديون المتراكمة ومستحقات اللاعبين والمدربين السابقين خاصة وأن هناك أحكام نهائية في بعض القضايا وكان آخرها المغربي خالد بوطيب وقضية سبورتنج لشبونة ومستحقات شيكابالا وأتشيمبونج.

وكشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف في تصريحات خاصة للوطن سبورت بأن لابد على الزمالك إرسال خطابات تسوية لكاف بشأن القضايا التي حصلت على أحكام نهائية حتى ولو تم التوصل لاتفاق على التقسيط بين جميع الأطراف.

كاف ينتظر خطابات الزمالك بشأن قضايا الديونوشدد بأن على الزمالك تسوية نزاعاته القانونية وخلاص الديون، مشيرًا إلى أن لابد من التواصل بشكل رسمي من جانب نادي الزمالك لإعلام كاف بآخر ما توصل له من اتفاقيات مع الأطراف المعنية في قضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ومحكمة الكاس.

ويشارك نادي الزمالك حتى الآن بشكل طبيعي في بطولة الكونفدرالية ونجح في التأهل لمجموعات البطولة بتواجد معه كل من أبو سليم الليبي وسجرادا الأنجولي وسوار الغيني.

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