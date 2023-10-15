ولاية برلين الألمانية تحظر ارتداء «الكوفية الفلسطينية» في المدارس

قالت السلطات في ولاية برلين الألمانية، إن «الكوفية الفلسطينية» قد تشكل تهديدا للسلام، معلنة حظرها في المدارس.

وأشارت مسؤولة التعليم، كاثرينا جونثر فونش، في رسالة إلى المدارس، إلى أن أي سلوك توضيحي أو تعبير عن الرأي يمكن فهمه على أنه تأييد أو موافقة على الهجمات ضد إسرائيل أو دعم المنظمات الإرهابية التي تنفذها، مثل حركة «حماس» الفلسطينية أو«حزب الله» اللبناني، ما يمثل تهديدا للسلام المدرسي في الوضع الحالي، وهو محظور.

حظر ملصقات «فلسطين حرة»

وشمل الحظر الرموز والإيماءات والتعبير عن الرأي الذي لا يصل إلى حد المسؤولية الجنائية، بما فيها الكوفية، إلى جانب الرموز المباشرة لحركة «حماس» أو «حزب الله».

كما حظرت ملصقات «فلسطين حرة» التي تحمل نقوشا، أو خريطة إسرائيل بألوان علم فلسطين، وأوضحت المسؤولة الألمانية، أن مثل هذه التصرفات والرموز تعرض السلام المدرسي للخطر في الوضع الحالي.