قرار عاجل ضد موديست في الأهلي.. وكولر يحدد بديله | عاجل

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق من التشكيل الأساسي خلال المباراة المقبلة أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقيز

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني، أن كولر قرر إجراء تغييرًا في هجوم الأهلي أمام سيمبا التنزاني وذلك بعد عودة كهربا للمباريات بعد غيابه عن اللقاء الأخير للإيقاف، وذلك بسبب تراجع مستوى موديست بدنيا وفنيا.

كولر يجري تغييرات في هجوم الأهلي

وبدأ موديست في تشكيل الأهلي الأساسي أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر والإسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري، إلا أن كولر قرر عودة كهربا لتشكيل الأهلي الأساسي.

كما يدخل صلاح محسن في حسابات مارسيل كولر أمام سيمبا بعد تخلص اللاعب من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية وتسببت في غيابه لمدة أسبوعين.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

قررت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي، انطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة، 20 أكتوبر، على الملعب الوطني «مكابا» في مدينة دار السلام.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي، يوم 20 أكتوبر الجاري، في تنزانيا، على أن يقام لقاء الإياب في القاهرة، يوم 24 من الشهر نفسه.

ويلعب الفائز من مواجهتي الأهلي وسيمبا التنزاني أمام الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي، في نصف نهائي البطولة.