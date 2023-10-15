أوكرانيا تعلن حالة التأهب للتحذير من غارات روسية

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارات الجوية في منطقتي بولتافا وميكولاييف، وفي الأجزاء الخاضعة لسيطرة كييف، في مقاطعة خيرسون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأسقطت الدفاع الجوية الروسية، 27 طائرة أوكرانية مسيرة، 18 منها كانت فوق مقاطعة كورسك و2 فوق بيلجورود جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إلى التصدي لمحاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم، وصفته بـ«الإرهابي» بمسيرات على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام ألمانية، بينها صحيفة «فيلت» الألمانية، إلى مواجهة حلف شمال الأطلسي «الناتو» موقفا صعبا، وربما لا يملك التكتل العسكري الأموال والمعدات الكافية لدعم أوكرانيا وإسرائيل.

وأوضحت صحيفة «فيلت» الألمانية، في مقال، أن دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لا تريد المساس بقدراتها الدفاعية، مضيفة أن مخزونات الأسلحة محدودة بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة.

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن الأمر ينطبق هذا بشكل خاص على ذخائر المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة مثل «باتريوت» و«إيريس تي»، ونقلت «فيلت» عن دبلوماسي كبير بـ«الناتو» قوله، إن لا يمكن منح عن هذه الأسلحة إلا مرة واحدة فقط.