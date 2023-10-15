5 آلاف جنيه لـ10 فائزات في مسابقة ملكة جمال التمور بالوادي الجديد

يتزين الملتقى التسويقي للتمور بمحافظة الوادي الجديد كل عام، بمسابقة ملكات جمال التمور من الفتيات، من سن 6 حتى 12 عاما، حيث فاز 10 فتيات في المسابقة التي يتم تنظيمها على هامش الملتقى التسويقي الثالث للتمور، وذلك بالتنسيق مع كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط الجميلة، وضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ64.

مسابقة ملكة جمال التمور بالوادي الجديد

وقالت الدكتورة نهى مفتي، أستاذ بقسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط والمنسق العام للمسابقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنني سعيدة بمشاركتي في مسابقة ملكات جمال التمور كل عام، ويتم خلالها فتح باب التقدم لمسابقة ملكة جمال التمور للملتقى التسويقي الثالث للتمور المصرية قبل الملتقى بشهر كامل، لتدريب الفتيات وتفصيل أجمل الفساتين التي تعبر عن الهوية البصرية للمحافظة، لإظهار الأطفال بمظهر لائق يجذب الأنظار.

مكافأة مالية للفائزات في مسابقة ملكات جمال التمور

وأكدت الأستاذة الجامعية، وجود معايير لاختيار ملكات جمال التمور من بينها أن يكون السن من 6 إلى 12 عاما، ويشترط موافقة الوالدين، كما يجب على الأطفال المشاركين امتلاك مواهب فنية في الغناء والشعر والموسيقى أو ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد لاختيار ملكات جمال التمور هذا العام، ووجه محافظ الوادي الجديد بصرف مبلغ تحفيزي 5 آلاف جنيه لكل طفلة من المشاركات في المسابقة.