بروتوكول تعاون بين جامعة الوادي الجديد ومركز أبحاث جامعة تشونام الكورية

عقدت جامعة الوادي الجديد اجتماعا مع وفد من مركز أبحاث الإلكترونيات الضوئية بجامعة تشونام الوطنية بكوريا الجنوبية، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، واشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وتم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين جامعة الوادي الجديد ومركز أبحاث الإلكترونيات الضوئية بجامعة تشونام الوطنية بكوريا الجنوبية.

تعزيز التعاون بين المؤسستين وتطوير التبادل الأكاديمي والثقافي في البحث العلمي

وقال حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن مذكرة التفاهم سوف تنصب على تسهيل التعاون وتعزيز العلاقة بين المؤسستين وتطوير التبادل الأكاديمي والثقافي في مجالات البحث العلمي وغيرها من الأنشطة، ووضع آليات للتعاون المشترك بين الجامعتين من أجل النهوض والارتقاء بمنظومة البحث العلمي.

توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الوادي الجديد

ومن جانبه، قال البروفيسور جون هيوك كيم مدير المركز، إن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الوادي الجديد في مجالات التعاون المشترك، تأتي في إطار تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تخصص الطرفين، والتعاون في مجالات البحث ذات الاهتمام المشترك، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى التبادل الطلابي بين الجامعتين والإشراف المشترك على الرسائل العلمية، وتقديم بعض المنح الدراسية، وإقامة الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من مصادر التعلم والخبرات في مجال البحث العلمي.