زلزالان قويان يضربان غربي أفغانستان.. أحدهما بقوة 6.4 درجة

ضرب زلزالان قويان، الأول بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، والثاني بقوة 5.6 درجة، صباح اليوم الأحد، غربي أفغانستان، بعمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 32 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع زلزال أفغانستان على مسافة 36 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة هرات غرب البلاد.

كما أظهرت بيانات المركز الأوروبي لرصد الزلازل، وقوع بؤرة زلزال أفغانستان على 293 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة مشهد شمال شرق إيران.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قوة زلزال أفغانستان بـ 6.3 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن عمق الزلزال بلغ 8 كيلومترات.

وفي وقت لاحق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عن زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب غرب أفغانستان على عمق 10 كيلومترات.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الزلزال على مسافة 26 كيلومترا شمال هرات.