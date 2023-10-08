ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2053 شخصا وتضرر 1329 منزلا

أعلنت هيئة الكوارث الوطنية في أفغانستان، اليوم الأحد، أنّ زلزال أفغانستان البالغ شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر، أسفر عن وفاة نحو 2053 شخصا، واستمرار عمليات إجلاء المصابين، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وقال الملا جنان الصايق المتحدث باسم وزارة الكوارث، لـ «رويترز»، إنّ 2053 شخصًا، لقوا حتفهم وأصيب 9240 آخرين، بينما تضرر 1329 منزلا.

تفاصيل زلزال أفغانستان

وذكر ممثل الهلال الأحمر الأفغاني، عرفان الله شرفزوي، لـ«رويترز»، أنّ زلزال أفغانستان الذي ضرب البلاد أمس، أسفر عن وفاة 2053 شخصا، ووفقًا لمسؤول في إدارة الكوارث في ولاية هرات الأفغانية، أفادت وكالة فرانس برس، بإن زلزال أفغانستان أسفر عن وفاة حوالي 120 شخصًا وإصابة أكثر من ألف شخص.

ووقع مركز الزلزال على بعد 42 كيلومترًا شمال غرب مدينة هيرات، التي يبلغ تعداد سكانها 272 ألف نسمة، وكانت بؤرته على عمق 10 كيلومترات.

7 زلازل تضرب المنطقة

ووفقًا للخريطة المنشورة على موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، جرى تسجيل سبعة زلازل في المنطقة، وأكد عبد الشكور صمدي، أحد سكان مدينة هرات، أنّ خمسة زلازل على الأقل ضربت المدينة في وقت الظهيرة.

وصرح صمدي قائلاً: «لقد خرج جميع الناس من منازلهم، والآن المنازل والمكاتب والمحلات التجارية جميعها خالية، وهناك مخاوف من حدوث زلازل أخرى، كنت أنا وعائلتي داخل منزلنا وشعرت بالزلزال».

وذكرت منظمة الصحة العالمية في أفغانستان، أنها أرسلت 12 سيارة إسعاف إلى زندا جان، لإجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.